Джикия поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Роналду – на 2-е, Месси – на 3-е

Стало известно, как защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия распределил номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.
На первое место он поставил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов.
На втором месте в списке Джикии оказался Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии, 3 балла), на третьем – Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины, 1 балл).
Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best
За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄