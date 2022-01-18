Джикия поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Роналду – на 2-е, Месси – на 3-е

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Стало известно, как защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия распределил номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

На первое место он поставил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского, который получил пять баллов.

На втором месте в списке Джикии оказался Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии, 3 балла), на третьем – Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины, 1 балл).

Левандовски – лучший игрок мира FIFA (ушел на 4 балла от Месси), для Роналду придумали спецприз. Все победители The Best

За кого голосовали Месси, Криш и Левандовски? В тройке Лео – ни Роналду, ни Роберта 🙄

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