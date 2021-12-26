Ферран Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барсой» на 5 лет. Медосмотр – завтра

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Футбол

Полузащитник Ферран Торрес близок к завершению перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, испанец завтра утром пройдет медицинское обследование, и сделка будет закрыта.

Торрес уже прилетел в Барселону вместе со своими агентами.

Контракт с 21-летним полузащитником будет рассчитан на пять лет, сумма трансфера – 55 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов.

В текущем сезоне Торрес провел 4 матча в АПЛ, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные