Ферран Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барсой» на 5 лет. Медосмотр – завтра

Полузащитник Ферран Торрес близок к завершению перехода из в «Барселону».

Как информирует журналист Фабрицио Романо, испанец завтра утром пройдет медицинское обследование, и сделка будет закрыта.

Торрес уже прилетел в Барселону вместе со своими агентами.

Контракт с 21-летним полузащитником будет рассчитан на пять лет, сумма трансфера – 55 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов.

В текущем сезоне Торрес провел 4 матча в , забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.