Ферран Торрес прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барсой» на 5 лет. Медосмотр – завтра

Полузащитник Ферран Торрес близок к завершению перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».
Как информирует журналист Фабрицио Романо, испанец завтра утром пройдет медицинское обследование, и сделка будет закрыта.
Торрес уже прилетел в Барселону вместе со своими агентами.
Контракт с 21-летним полузащитником будет рассчитан на пять лет, сумма трансфера – 55 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов.
В текущем сезоне Торрес провел 4 матча в АПЛ, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.