Фонд из ОАЭ сможет вкладывать в «Спартак» по 25-30 млн евро в год на 1-м этапе совладения акциями клуба (Metaratings.ru)

Стал известен возможный объем финансирования «Спартака» от эмиратского фонда Mubadala Investment Company, если переговоры по покупке доли акций клуба пройдут успешно

Как утверждает Metaratings.ru, на первоначальном этапе владения долей акций красно-белых компания будет вкладывать в клуб около 25-30 млн евро в год. Более конкретно и детально условия финансирования будут обсуждаться при переходе на более продвинутые стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что эмиратский фонд, который связан с концерном City Football Group, владеющим , намерен приобрести 20% акций .