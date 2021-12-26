У Дембеле есть предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Усман не отвечает на предложение «Барсы», чтобы оценить варианты

Полузащитник по-прежнему не договорился о новом контракте с «Барселоной».

Футболист и его агент более 10 дней не отвечают на предложение каталонского клуба.

Дембеле и его представитель пытаются выиграть время, чтобы оценить другие варианты.

В частности, к 24-летнему французу существует интерес из . предлагает футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро и подписной бонус на ту же сумму.

Mundo Deportivo сообщает, что также у Дембеле есть предложения от и , но их предложения несопоставимы с «Ньюкаслом».