У Дембеле есть предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Усман не отвечает на предложение «Барсы», чтобы оценить варианты

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Полузащитник Усман Дембеле по-прежнему не договорился о новом контракте с «Барселоной».

Футболист и его агент более 10 дней не отвечают на предложение каталонского клуба.

Дембеле и его представитель пытаются выиграть время, чтобы оценить другие варианты.

В частности, к 24-летнему французу существует интерес из АПЛ. «Ньюкасл» предлагает футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро и подписной бонус на ту же сумму.

Mundo Deportivo сообщает, что также у Дембеле есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но их предложения несопоставимы с «Ньюкаслом».

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