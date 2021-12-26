У Дембеле есть предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Усман не отвечает на предложение «Барсы», чтобы оценить варианты

Полузащитник Усман Дембеле по-прежнему не договорился о новом контракте с «Барселоной».
Футболист и его агент более 10 дней не отвечают на предложение каталонского клуба.
Дембеле и его представитель пытаются выиграть время, чтобы оценить другие варианты.
В частности, к 24-летнему французу существует интерес из АПЛ. «Ньюкасл» предлагает футболисту зарплату в размере 15 миллионов евро и подписной бонус на ту же сумму.
Mundo Deportivo сообщает, что также у Дембеле есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», но их предложения несопоставимы с «Ньюкаслом».