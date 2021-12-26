Игроки «Реала» ожидают, что Рюдигер перейдет бесплатно летом. Клуб готов дать ему около 280 тысяч фунтов в неделю

Защитник может продолжить карьеру в .

По данным The Telegraph, игроки мадридского клуба ожидают, что 28-летний футболист летом присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

После того, как летом Рюдигер отклонил предложение «Челси» по новому контракту с зарплатой около 140 тысяч фунтов в неделю, переговоры о новом соглашении не продвинулись. Антонио хочет зарплату в два раза выше, чем предложенная лондонским клубом сумма. «Реал» готов удовлетворить эти требования.

У «Челси» еще есть время, чтобы изменить ситуацию, но оптимизм в «Реале» растет, и игроки «бланкос» уже уверены, что Рюдигер станет их партнером летом.

«Челси» хочет сохранить немца в составе и готов повысить изначальное предложение, но опасается, что резкое повышение зарплаты Рюдигера приведет к напряженности между игроками команды и станет плохим прецедентом.

В этом сезоне центральный защитник провел 23 матча в составе «Челси», забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.