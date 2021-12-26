Валиева, Трусова, Щербакова, Кондратюк, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева и Мозалев – запасные

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине 12-16 января.

В заявку вошел танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, который ранее снялся с чемпионата России.

Сборная России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Карина Акопова – Никита Рахманин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозова – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

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