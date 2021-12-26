«Зенит» требует более 3 млн евро за Азмуна у «Лиона», так как знает об интересе «Ньюкасла» (Себастьен Денис)

и пока не могут договориться о трансфере нападающего .

Как пишет журналист Foot Mercato Себастьен Денис, хотя форвард и согласовал с «Лионом» контракт сроком на 4,5 года, он все еще далек от трансфера.

Причина – позиция «Зенита», который требует за Азмуна более 3 млн евро. Клуб из Петербурга установил для «Лиона» такие финансовые требования, поскольку знает об интересе к Сердару со стороны .

Срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч в составе сине-бело-голубых, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.