«Барса» все еще продает товары, связанные с Месси. За 1170 евро можно купить футболку с автографом, за 643,5 – капитанскую повязку

продолжает продавать товары, связанные с экс-игроком команды , который сейчас выступает за .

Как пишет As, в официальном магазине «Барселоны» до сих пор можно приобрести футболку с оригинальным автографом Месси за 1170 евро, а за 643,5 евро можно купить капитанскую повязку, подписанную Лионелем.

Каталонский клуб пользуется образами и других легенд «Барсы».

Например, в магазине можно купить футболку сезона-2013/14, подписанную аргентинцем, а также экс-полузащитниками команды и , который сейчас тренирует «Барсу». За такой товар нужно будет отдать 2950 евро.

Летом «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси из-за сложной экономической ситуации, и он ушел в «ПСЖ» на правах свободного агента.