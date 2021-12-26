«Реал» хочет продать Бэйла и Иско в январе. По Азару, Йовичу и Диасу готовы выслушать предложения

Руководство «Реала» хочет расстаться с несколькими игроками команды.
Как пишет Marca, в январе мадридский клуб хочет продать Гарета Бэйла и Иско, чьи контракты действуют до 30 июня 2022 года. Этот вопрос согласован с тренерским штабом, Карло Анчелотти не рассчитывает на этих игроков.
«Реал» с уважением отнесется к любому решению Марсело, который редко играет за команду в этом сезоне. Также «Мадрид» выслушает предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару.
В «Реале» считают, что подписать качественных игроков в январе практически невозможно, поэтому возможные трансферы на выход воспринимаются как подготовка к лету.