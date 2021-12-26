Единая лига ВТБ. 27 очков Бэрона помогли «Зениту» обыграть УНИКС, ЦСКА одержал победу над «Енисеем»

В воскресенье, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома одержал победу над красноярским «Енисеем» (97:88).
27 очков Билли Бэрона помогли «Зениту» дома взять верх над лидером турнирной таблицы – казанским УНИКСом (97:81).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 декабря, 14.30, «Dvorets sporta Dinamo Krylatskoye»
- ЦСКА
- Швед (16), Хэкетт (7), Антонов (7), Милутинов (6), Курбанов (0) – старт; Григонис (16), Клайберн (15), Боломбой (12), Шенгелия (9), Лундберг (5), Ухов (4).
- Дата проведения
- 26 декабря, 16.30, «Сибур Арена»
Положение команд: Автодор – 8-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-2, ЦСКА – 7-2, Локомотив-Кубань – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, Парма-Париматч – 5-4, Калев – 3-6, Енисей – 3-7, Астана – 2-6, Цмоки-Минск – 1-8, Зелена-Гура – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Бешеный Джон Браун, новичок в баскетболе и еще один Тони Паркер. 8 новых звезд Евролиги, которых пора знать в лицо
Черная метка для Итудиса. Теперь ЦСКА еще и проиграл мадридским детям