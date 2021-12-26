Единая лига ВТБ. 27 очков Бэрона помогли «Зениту» обыграть УНИКС, ЦСКА одержал победу над «Енисеем»

В воскресенье, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ московский ЦСКА дома одержал победу над красноярским «Енисеем» (97:88).

27 очков Билли Бэрона помогли дома взять верх над лидером турнирной таблицы – казанским (97:81).

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Положение команд: Автодор – 8-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-2, ЦСКА – 7-2, Локомотив-Кубань – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, Парма-Париматч – 5-4, Калев – 3-6, – 3-7, Астана – 2-6, Цмоки-Минск – 1-8, Зелена-Гура – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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