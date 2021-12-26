Единая лига ВТБ. 27 очков Бэрона помогли «Зениту» обыграть УНИКС, ЦСКА одержал победу над «Енисеем»

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В воскресенье, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома одержал победу над красноярским «Енисеем» (97:88). 

27 очков Билли Бэрона помогли «Зениту» дома взять верх над лидером турнирной таблицы – казанским УНИКСом (97:81).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

ЦСКА – Енисей 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19)
Дата проведения
26 декабря, 14.30, «Dvorets sporta Dinamo Krylatskoye»
Онлайн матча
ЦСКА
Швед (16), Хэкетт (7), Антонов (7), Милутинов (6), Курбанов (0) – старт; Григонис (16), Клайберн (15), Боломбой (12), Шенгелия (9), Лундберг (5), Ухов (4).
Енисей
Уэйр (29), Томпсон (13), Трушкин (5), Гудумак (4), Митусов (3) – старт; Уиллис (18), Лемар (11), Герасимов (5), Якушин (0), Балашов (0).

Зенит – УНИКС 97:81 (25:21, 32:27, 18:17, 22:16)
Дата проведения
26 декабря, 16.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Лойд (0), Понитка (0), Карасев (0), Зубков (0), Гудайтис (0).

Положение команд: Автодор – 8-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-2, ЦСКА – 7-2, Локомотив-Кубань – 5-4, Нижний Новгород – 5-4, Парма-Париматч – 5-4, Калев – 3-6, Енисей – 3-7, Астана – 2-6, Цмоки-Минск – 1-8, Зелена-Гура – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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