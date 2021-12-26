Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лестер», «Челси» против «Астон Виллы», «Ньюкасл» и «МЮ» сыграют завтра

В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Арсенал» сыграет на выезде с «Норвичем», «Челси» – с «Астон Виллой».
Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».
Из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу 3 матча тура: «Ливерпуль» – «Лидс», «Вулверхэмптон» – «Уотфорд», «Бернли» – «Эвертон».
19-й тур
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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