Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лестер», «Челси» против «Астон Виллы», «Ньюкасл» и «МЮ» сыграют завтра

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В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Лестер», «Арсенал» сыграет на выезде с «Норвичем», «Челси» – с «Астон Виллой». 

Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл»«Манчестер Юнайтед»

Из-за вспышек коронавируса были перенесены сразу 3 матча тура: «Ливерпуль»«Лидс», «Вулверхэмптон» – «Уотфорд», «Бернли» – «Эвертон»

Чемпионат Англии

19-й тур

Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Сити – Лестер
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Вест Хэм – Саутгемптон
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Норвич – Арсенал
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Астон Вилла – Челси
Дата проведения
26 декабря, 20.30, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

Брайтон – Брентфорд
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
27 декабря, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»

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