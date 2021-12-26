«Люди верят в дикие теории заговора, а Google подкрепляет это, отправляя их на сайты, которые им интересны». Глава «КПР» Хуз о пандемии

Глава Ли Хуз высказался о влиянии интернета на распространение теорий заговора, связанных с коронавирусом.

«К сожалению, есть люди, которые верят в дикие теории заговора, а Google постоянно подкрепляет их веру, потому что постоянно отправляет их на сайты, которые им интересны. Их аналитика считает, что это то, что они хотят читать.

Я очень доволен процентом прошедших вакцинацию игроков «КПР». Большинство из них вакцинированы. Но ситуация такая же, как и в стране, – меньшинство может создать проблемы. Все, что мы можем, – продолжить давить и говорить: «Пожалуйста, посмотрите на факты, не верьте в эту чушь. Посмотрите на факты».

Нам повезло, потому что у нас очень хороший клубный врач, который умеет убеждать. Он изменил мнение нескольких игроков в составе. Это очень помогло, но, конечно, это не все.

Некоторые из передумавших футболистов не считались полностью вакцинированными, так как получили лишь одну дозу. Когда они сделали вторую прививку, лишь спустя 14 дней их стали считать полностью вакцинированными. В будущем им не придется изолироваться, если у них будет контакт с зараженным», – сказал Хуз.