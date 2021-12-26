Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой («Чемпионат»)

Главный тренер не заинтересован в подписании нового контракта с форвардом , которого хочет приобрести «Рубин».

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора еще на один сезон.

Она активируется, если в этом сезоне форвард проведет на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено.

В 17 матчах сезона на счету Дзюбы 10 голов и 4 результативных передачи. Подробнее его статистика – здесь.

«Рубин» готов заплатить за Дзюбу не более 3 млн евро. Летом 33-летний форвард может уйти бесплатно (Metaratings.ru)