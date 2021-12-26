«Ман Сити» – главный соперник «Барсы» в борьбе за Холанда. «Горожане» уже общаются со стороной игрока (Diario Sport)

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«Манчестер Сити» ведет борьбу за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как утверждает Diario Sport, английский клуб стал главным соперником «Барселоны» в борьбе за 21-летнего форварда.

Учитывая, что договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере Харри Кейна практически невозможно, «горожане» готовы на все ради перехода Холанда следующим летом, так как остро нуждаются в форварде.

Минувшим летом «Ман Сити» уже узнавал о шансах на переход Холанда, но получил категорический отказ от «Боруссии». Следующим летом начнет действовать пункт об отступных, прописанный в контракте Эрлинга с «Дортмундом».

Между «Ман Сити» и стороной игрока уже сейчас идут серьезные контакты. Английский клуб проявляет осторожность, так как сначала хочет понять, какой будет окончательная сумма сделки с учетом агентской комиссии и зарплаты форварда.

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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