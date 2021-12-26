Артета о 5:0 с «Норвичем»: «Арсенал» доминировал с начала матча. Впечатляющее выступление»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 19-го тура АПЛ с «Норвичем» (5:0).
«Я очень рад. Очевидно, выигрывать на чужом поле непросто. Но мы доминировали с самого начала матча. По-настоящему впечатляющее выступление.
И коллективно, и индивидуально мы выступили прекрасно, а иначе победить 5:0 в гостях и невозможно.
Начало сезона выдалось тяжелым, но теперь мы забиваем больше мячей, потому что находимся в гораздо лучшем состоянии, чем прежде.
Все функционирует намного лучше, и это приводит к более качественным моментам для форвардов. Сейчас мы играем действительно эффективно», – сказал Артета.