Артета о 5:0 с «Норвичем»: «Арсенал» доминировал с начала матча. Впечатляющее выступление»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 19-го тура АПЛ с «Норвичем» (5:0).

«Я очень рад. Очевидно, выигрывать на чужом поле непросто. Но мы доминировали с самого начала матча. По-настоящему впечатляющее выступление.

И коллективно, и индивидуально мы выступили прекрасно, а иначе победить 5:0 в гостях и невозможно.

Начало сезона выдалось тяжелым, но теперь мы забиваем больше мячей, потому что находимся в гораздо лучшем состоянии, чем прежде.

Все функционирует намного лучше, и это приводит к более качественным моментам для форвардов. Сейчас мы играем действительно эффективно», – сказал Артета.

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