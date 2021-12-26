«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 19:2. Игра с «Ман Сити» – 1 января

разгромил «Норвич» (5:0) на выезде в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Команда тренера одержала пять побед во всех турнирах с общим счетом 19:2.

Ранее лондонский клуб выиграл у «Саутгемптона» (3:0), «Вест Хэма» (2:0), «Лидса» (4:1), а также у «Сандерленда» (5:1) – в Кубке английской лиги.

На данный момент «канониры» занимают четвертое место в таблице , набрав 35 очков в 19 играх.

Ближайшие два матча «Арсенал» проведет против «Вулверхэмптона» (28 декабря) и «Манчестер Сити» (1 января).