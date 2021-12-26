«Ман Сити» и «Лестер» забили 9 голов на двоих – 6:3. «Горожане» вели 4:0 к 25-й, «лисы» отыграли 3 мяча за 10 минут

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В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» крупно обыграл «Лестер» (6:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

К 25-й минуте «горожане» вели со счетом 4:0 – забили Кевин де Брюйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Во втором тайме гости отыграли 3 гола за 10 минут – Джеймс Мэддисон забил на 55-й, Адемола Лукман – на 59-й, Келечи Ихеаначо – на 65-й.

На 69-й минуте Эмерик Лапорт забил 5-й гол «Ман Сити», а на 87-й Стерлинг оформил дубль.

Манчестер Сити – Лестер 6:3 (4:0, 2:3)
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – де Брюйне, 2:0 – 14, пенальти Марез, 3:0 – 21 Гюндоган, 4:0 – 25, пенальти Стерлинг, 4:1 – 55 Мэддисон, 4:2 – 59 Лукман, 4:3 – 65 Ихеаначо, 5:3 – 69 Лапорт, 6:3 – 87 Стерлинг.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.
ЛестерШмейхель, Вестергор, Амарти, Томас, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Перес (Кастань, 46), Ихеаначо, Лукман.
Предупреждения:
Вестергор (45), Мэддисон (75), Фернандиньо (90).

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