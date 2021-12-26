«Ман Сити» и «Лестер» забили 9 голов на двоих – 6:3. «Горожане» вели 4:0 к 25-й, «лисы» отыграли 3 мяча за 10 минут

В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» крупно обыграл «Лестер» (6:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
К 25-й минуте «горожане» вели со счетом 4:0 – забили Кевин де Брюйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.
Во втором тайме гости отыграли 3 гола за 10 минут – Джеймс Мэддисон забил на 55-й, Адемола Лукман – на 59-й, Келечи Ихеаначо – на 65-й.
На 69-й минуте Эмерик Лапорт забил 5-й гол «Ман Сити», а на 87-й Стерлинг оформил дубль.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 5 де Брюйне, 2:0 – 14, пенальти Марез, 3:0 – 21 Гюндоган, 4:0 – 25, пенальти Стерлинг, 4:1 – 55 Мэддисон, 4:2 – 59 Лукман, 4:3 – 65 Ихеаначо, 5:3 – 69 Лапорт, 6:3 – 87 Стерлинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.
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Лестер –
Шмейхель, Вестергор, Амарти, Томас, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Перес (Кастань, 46), Ихеаначо, Лукман.
- Предупреждения:
- Вестергор (45), Мэддисон (75), Фернандиньо (90).