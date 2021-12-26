«Ман Сити» и «Лестер» забили 9 голов на двоих – 6:3. «Горожане» вели 4:0 к 25-й, «лисы» отыграли 3 мяча за 10 минут

В 19-м туре АПЛ крупно обыграл (6:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

К 25-й минуте «горожане» вели со счетом 4:0 – забили Кевин де Брюйне, Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Во втором тайме гости отыграли 3 гола за 10 минут – Джеймс Мэддисон забил на 55-й, Адемола Лукман – на 59-й, Келечи Ихеаначо – на 65-й.

На 69-й минуте Эмерик Лапорт забил 5-й гол «Ман Сити», а на 87-й Стерлинг оформил дубль.

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