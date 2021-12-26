«Челси» при Тухеле забил 12 пенальти в АПЛ – больше всех. 10 на счету Жоржиньо – это рекорд

«Челси» в гостях обыграл «Астон Виллу» (3:1) в 19-м туре АПЛ.
На 33-й минуте главный судья Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота хозяев за фол защитника Мэтти Кэша на хавбеке Каллуме Хадсоне-Одои. Полузащитник Жоржиньо его реализовал. В конце встречи итальянец вновь забил с пенальти.
«Челси» за время работы Томаса Тухеля главным тренером команды (с 26 января 2021 года) забил с пенальти в АПЛ 12 раз. Это лучший результат в лиге за этот период.
Примечательно, что 10 из 12 голов с одиннадцатиметровой отметки на счету Жоржиньо. Данный показатель является рекордом – Мэтт Ле Тиссье и Стивен Джеррард забивали 9 за календарный год.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии итальянский хавбек реализовал все шесть пенальти и лидирует в турнире по этому показателю. Полузащитники Рафинья Диас («Лидс») и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон») забили с точки по три раза.
Подробно со статистикой Жоржиньо можно ознакомиться здесь.