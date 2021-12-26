Ковтун о том, что Семененко вошел в состав на Евро: «Первые два места без отбора, третье по решению совета. #####, просто запомните это навсегда»

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о составе мужской национальной команды на чемпионат Европы по фигурному катанию.
В заявку команды попал Евгений Семененко, ставший четвертым на чемпионате России. Андрей Мозалев, занявший третье место, вошел лишь в число запасных. Ранее Ковтун заявил по этому поводу: «У Семененко больше опыта, он шикарно дебютировал на ЧМ. Все справедливо».
«Диванные выскочки, кричащие а-ля «Помолчал бы. Тебя самого «прокатили» с Олимпиадой, и сейчас несправедливо едет Семененко».
Для вас специально. Умников можно сразу направлять на мою сторис, чтоб не позорились.
Во-первых, я был первый. Первый, Карл. Не третий. Во-вторых. Запомните уже наконец. Есть первые два места без отбора, третье по решению совета.
##### (блин), просто запомните это, пожалуйста, навсегда.
Меня спросили, справедливо ли это? Я сказал, да, правил никто не нарушает. Справедливо отправлять и Андрея, и Евгения, и даже еще кого-нибудь, кого бы рассматривали. Без разницы. Это решает совет, это правило», – написал Ковтун в сторис.
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