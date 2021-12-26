Ренат Лайшев: «Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Валиевой. Видите, как «обрадовался» по итогам ЧР муж Рудковской»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о женском составе сборной России на чемпионат Европы в Таллине.

В заявку вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе – гениальный тренер, надо ее ценить и беречь, что мы и делаем в «Самбо-70». Я считаю, что выбор правильный. Конечно, чем больше, тем лучше, жаль, что только три человека допускается. Она свою задачу четко выполняет.

Как сразу только Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Камилы, сразу все заговорили о возрастном цензе. Знаете, как в анекдоте «почему все русских ненавидят»? Нет? «Потому что у них есть комплекс. Какой комплекс? Зенитно-ракетный». Вот у Тутберидзе есть зенитно-ракетный комплекс в лице своих учениц.

Девочки на льду огромное количество времени проводят, ни один пацан столько кататься не будет. Видите, как «обрадовался» по итогам чемпионата России наш чемпион знаменитый, муж Рудковской (Евгений Плющенко – Sports.ru).

Не могу сказать, кто одержит победу на чемпионате Европы, это очень сложный вопрос, но я каждой желаю только победы», – сказал Лайшев.