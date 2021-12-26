Тренер «Эребру» Эрикссон: «ОИ в таких условиях – бред. Должны ли мы отпускать игроков, если НХЛ этого не делает?»

Главный тренер шведского «Эребру» Никлас Эрикссон отреагировал на отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх-2022.

«Впереди Олимпийские игры, но должны ли мы отпускать туда наших игроков, если НХЛ этого не делает?

Посмотрим, что будет, но я считаю, что проводить хоккейный турнир на в таких условиях было бы невероятно странно. Я думаю, что это бред.

Вместо этого отложите хоккейный турнир на год, ведь сейчас в Китае все кажется таким неопределенным в отношении карантина и других вещей», – сказал Эрикссон в интервью NA.se.

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