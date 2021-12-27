Мичков сделал дубль в матче со Швецией на МЧМ-2022. Один из голов – броском с отрицательного угла

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Молодежная сборная России проиграла команде Швеции (3:6) в стартовом матче чемпионата мира-2022.

Нападающий Матвей Мичков забросил две шайбы в третьем периоде игры. Его голы помогли команде сократить разницу в счете с 1:4 до 3:4.

Первую шайбу 17-летнего форварда засчитали в результате видеопросмотра – в этом моменте он сблизился с вратарем Йеспером Валльстедтом, после чего шайба оказалась за линией ворот.

В эпизоде со вторым голом Мичкову удалось отправить шайбу в ворота с отрицательного угла – шайба попала в сетку от спины шведского голкипера.

Это был первый матч нападающего на молодежном чемпионате мира в карьере.

Старт России на МЧМ: пропустили первый же бросок шведов, привезли себе в большинстве. А Мичков чуть не вытащил игру

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