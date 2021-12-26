МЧМ-2022. Россия против Швеции, Канада сыграет с Чехией, США – со Словакией

Теги молодежная сборная России результаты молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира молодежная сборная Германии Хоккей

В Эдмонтоне и Ред-Дире стартует МЧМ-2022. Россия будет противостоять Швеции, Канада сыграет с Чехией, США – со Словакией. 

МЧМ-2022

Групповой этап

Финляндия U-20 – Германия U-20
Дата проведения
26 декабря, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Россия U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
27 декабря, 00.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

 

Чехия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
27 декабря, 05.30, «Westerner Park Centrium»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2022

Статистика МЧМ-2022

Звезды МЧМ-2022, за которыми мы будем следить на праздниках

Едем на МЧМ с надеждой на безумный талант пацанов. У тренеров сборной старые вредные методички: играть попроще, терпеть и работать

Где смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 – во сколько прямые трансляции из Канады

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные