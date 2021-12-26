НБА. «Майами» играет с «Орландо», «Чикаго» примет «Индиану», «Клипперс» – «Денвер» и другие матчи

В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 8 матчей.

В первой встрече игрового дня на своей арене играет с .

Один из лидеров Востока примет «Индиану», сыграют с Николы Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Яннис вернулся на Рождество по-чемпионски: набрал 36 очков, поставил фантастический блок-шот в концовке и отыграл «-19» у «Бостона»

Джейсон Тейтум должен был воскресить «Бостон». Но стать суперзвездой ему еще только предстоит

Гонка за MVP НБА: Карри и Дюрэнт – снова лучшие игроки мира, Леброн вернулся, но недостаточно хорош