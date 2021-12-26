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    НБА. «Майами» играет с «Орландо», «Чикаго» примет «Индиану», «Клипперс» – «Денвер» и другие матчи

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    В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 8 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Майами» на своей арене играет с «Орландо».

    Один из лидеров Востока «Чикаго» примет «Индиану», «Клипперс» сыграют с «Денвером» Николы Йокича.

    НБА

    Регулярный чемпионат 

    Майами – Орландо 93:83 (22:24, 20:15, 30:21, 21:23)
    Дата проведения
    26 декабря, 23.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Батлер (17 + 11 подборов), Юртсевен (16 + 15 подборов), Винсент (13 + 8 передач), Струс (13), Робинсон (6) – старт; Калеб Мартин (17), Хаслем (8), Хирро (2 + 8 передач), Гарретт (1).
    Орландо
    Харрис (20), Ф. Вагнер (13), Гравет (12), Картер (8 + 14 подборов + 6 потерь), Скофилд (6) – старт; Хэмптон (14), Фрэйзер (4), Гиллеспи (4), Р. Лопес (2), Форд (0).

    Сакраменто – Мемфис 13:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    27 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Халибертон (3), Фокс (2), Мету (2), Барнс (1), Холмс (0) – старт; Джонс (5), Хилд (0).
    Мемфис
    Морэнт (6), Бэйн (5), Адамс (2), Джарен Джексон (0), Кончар (0) – старт; Андерсон (3), Тилли (0), Тиллман (0).

    Вашингтон – Филадельфия 16:17 (1 четверть)
    Дата проведения
    27 декабря, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Динуидди (4), Кузма (4), Кисперт (2), А. Холидэй (0), Гэффорд (0) – старт; Харрелл (4), Авдия (2).
    Филадельфия
    Эмбиид (10), Харрис (5), Макси (2), Сет Карри (0), Тайбулл (0).

    Кливленд – Торонто 15:19 (1 четверть)
    Дата проведения
    27 декабря, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Уэйд (7), Рубио (5), Лав (3), Гарлэнд (0), Маркканен (0) – старт; Валентайн (0).
    Торонто
    Михайлюк (5), Буше (5), Ватанабе (3), Бэнтон (2), Уилсон (2) – старт; Уотерс (2).

    Сан-Антонио – Детройт
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Новый Орлеан
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Индиана
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Денвер
    Дата проведения
    27 декабря, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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