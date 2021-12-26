НБА. «Майами» играет с «Орландо», «Чикаго» примет «Индиану», «Клипперс» – «Денвер» и другие матчи

В субботу, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 8 матчей.
В первой встрече игрового дня «Майами» на своей арене играет с «Орландо».
Один из лидеров Востока «Чикаго» примет «Индиану», «Клипперс» сыграют с «Денвером» Николы Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (17 + 11 подборов), Юртсевен (16 + 15 подборов), Винсент (13 + 8 передач), Струс (13), Робинсон (6) – старт; Калеб Мартин (17), Хаслем (8), Хирро (2 + 8 передач), Гарретт (1).
- Дата проведения
- 27 декабря, 02.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 02.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Динуидди (4), Кузма (4), Кисперт (2), А. Холидэй (0), Гэффорд (0) – старт; Харрелл (4), Авдия (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 27 декабря, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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