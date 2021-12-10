Гран-при Абу-Даби-2021. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 20-й

В Абу-Даби на автодроме «Яс-Марина» завершилась последняя квалификация сезона-2021 «Формулы-1».

За событиями сессии можно было следить на странице онлайна Sports.ru:

Квалификация финального Гран-при «Ф-1»: борьба Хэмилтона и Ферстаппена за право стартовать первым

Яс-Марина, Абу-Даби

12 декабря 2021 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.22,109

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,371

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,822

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,838

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,883

6. Валттери Боттас («Мерседес») +0,927

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,013

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,111

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,280

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,300

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Альпин»)

12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

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