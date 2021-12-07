Хави: «В «Барсе» недостаточно играть на 6 из 10, нужно стремиться к совершенству. Тут не ставят низкую планку»

Главный тренер «Барселоны» высказался о неудачных результатах команды.

«Это скорее психологический вопрос, нежели футбольный. Игроки должны верить, и это моя работа. Мы мотивируем их пробовать что-то, быть храбрыми.

В «Барселоне» недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в «Барселоне» не ставят низкую. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы.

В матче с «Баварией» также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны», – заявил тренер.

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