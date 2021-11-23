Дмитрий Бивол против Умара Саламова: вечер бокса в Екатеринбурге

11 декабря в Екатеринбурге проходит вечер бокса, организованный компанией RCC Boxing Promotions.

В главном событии вечера состоится поединок за пояс WBA в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО) и претендентом Умаром Саламовым (26-1, 19 КО).

В со-главном событии вечера должен был состояться бой в первом среднем весе между Магомедом Курбановым (22-0, 13 КО) и Патриком Тейшейрой (30-2, 22 КО).

Однако он был отменен из-за состояния здоровья россиянина: за два часа до поединка температура тела Курбанова поднялась до 39.

Турнир состоится в КРК «Уралец». Бои можно будет увидеть на Первом канале, начало трансляции в 22:45 по московскому времени.

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