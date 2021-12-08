НБА. «Клипперс» – «Орландо», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Юту» и другие матчи

В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоятся семь матчей.

В первом матче игрового дня встречаются на своей арене с .

Позже лидер лиги сыграет в гостях с «Филадельфией». примет «Юту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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