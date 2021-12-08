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    НБА. «Клипперс» – «Орландо», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Юту» и другие матчи

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    В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.

    В первом матче игрового дня «Клипперс» встречаются на своей арене с «Орландо».

    Позже лидер лиги «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией». «Вашингтон» примет «Юту».

    НБА

    Регулярный чемпионат       

    Клипперс – Орландо 84:77 (4 четверть)
    Дата проведения
    11 декабря, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Кеннард (20), Джексон (16), Мэнн (14), Зубац (9), М-с Моррис (2) – старт; Бостон (7), Хартенштайн (6), Бледсоу (6), Уинслоу (4).
    Орландо
    Ф. Вагнер (18), Энтони (14), Харрис (14), Бамба (9), Картер (2 + 13 подборов + 7 передач) – старт; Росс (10), М. Вагнер (7), Окики (2), Хэмптон (1).

    Вашингтон – Юта
    Дата проведения
    12 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Сакраменто
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Мемфис – Хьюстон
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Майами – Чикаго
    Дата проведения
    12 декабря, 04.00, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Голден Стэйт
    Дата проведения
    12 декабря, 04.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Денвер
    Дата проведения
    12 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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