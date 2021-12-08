НБА. «Клипперс» – «Орландо», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией», «Вашингтон» примет «Юту» и другие матчи

В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся семь матчей.
В первом матче игрового дня «Клипперс» встречаются на своей арене с «Орландо».
Позже лидер лиги «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Филадельфией». «Вашингтон» примет «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Кеннард (20), Джексон (16), Мэнн (14), Зубац (9), М-с Моррис (2) – старт; Бостон (7), Хартенштайн (6), Бледсоу (6), Уинслоу (4).
- Дата проведения
- 12 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 декабря, 04.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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