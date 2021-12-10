UFC 269: Оливейра против Порье, Нуньес – Пеньа и другие бои

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В Лас-Вегасе сейчас проходит турнир UFC 269.

В главном событии вечера за пояс в легком весе подерутся Чарльз Оливейра (31-8) и Дастин Порье (28-6), а в со-главном событии состоится чемпионский бой в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес (21-4) и Джулианной Пеньей (13-4).

Мейнкард ивента:

Джефф Нил (13-4) против Сантьяго Понсиниббио (29-4) в полусреднем весе;

Кай Кара-Франс (23-8) победил Коди Гарбрандта (12-5) техническим нокаутом в первом раунде;

Шон О’Мэлли (15-1) победил Раулиана Пэйву (20-3) техническим нокаутом в первом раунде.

Трансляцию главного карда проведет канал «Рен ТВ», начало в 07:00 по московскому времени. Все бои турнира можно посмотреть на UFC ТВ и на видеосервисе Wink. Начало трансляции в 04:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC 269: Оливейра тяжелее Порье, Нуньес оказалась легче Пеньи

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