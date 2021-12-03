Лыжи. Кубок мира. Ступак, Непряева, Далквист и Диггинс вышли в четвертьфинал конькового спринта, Сорина и Фалла выбыли

Сегодня на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) проходит женская спринтерская гонка свободным стилем.
Кубок мира по лыжным гонкам
Давос, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало финалов – 16:15 по московскому времени. Трансляция – на ТК Eurosport 2.
Четвертьфиналы
Забег 1
1. Эва Уревц (Словения)
2. Надин Фандрих (Швейцария)
3. Катержина Янатова (Чехия)
4. Наталья Непряева (Россия)
5. Катри Люлюнперя (Финляндия)
6. Ане Стенсет (Норвегия)
Забег 2
1. Майя Далквист (Швеция)
2. Юлия Ступак (Россия)
3. Лотта Венг (Норвегия)
4. Джесси Диггинс (США)
5. Колетта Ридзек (Германия)
6. Виктория Карл (Германия)
Забег 3
1. Анамария Лампич (Словения)
2. Рози Бреннан (США)
3. Лена Кентин (Франция)
4. Ясмин Кахара (Финляндия)
5. Изабела Марциш (Польша)
6. Катерина Ганц (Италия)
Забег 4
1. Тириль Венг (Норвегия)
2. Йоханна Хагстрем (Швеция)
3. Грета Лоран (Италия)
4. Христина Мацокина (Россия)
5. Хэйли Свирбул (США)
6. Матильде Мирвол (Норвегия)
Забег 5
1. Анна Дювик (Швеция)
2. Патриция Эйдука (Латвия)
3. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)
4. Ясми Йоенсуу (Финляндия)
5. Криста Пярмякоски (Финляндия)
6. Эмма Рибом (Швеция)
Квалификация
1. Эва Уревц (Словения) – 2.43,23
2. Тириль Венг (Норвегия) – 1,65
3. Анамария Лампич (Словения) – 2,96
4. Надин Фандрих (Швейцария) – 3,00
5. Рози Бреннан (США) – 3,55
6. Майя Далквист (Швеция) – 4,11
7. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 4,43
8. Катержина Янатова (Чехия) – 4,73
9. Юлия Ступак (Россия) – 4,76
10. Наталья Непряева (Россия) – 4,83...
21. Христина Мацокина (Россия) – 7,02...
31. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 9,52...
33. Татьяна Сорина (Россия) – 9,74...
46. Вероника Степанова (Россия) – 12,65...
48. Кристина Ставос Шистад (Норвегия) – 13,28...
56. Анастасия Фалеева (Россия) – 16,30...
69. Лилия Васильева (Россия) – 20,48