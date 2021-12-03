Лыжи. Кубок мира. Ступак, Непряева, Далквист и Диггинс вышли в четвертьфинал конькового спринта, Сорина и Фалла выбыли

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Сегодня на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) проходит женская спринтерская гонка свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

Давос, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 16:15 по московскому времени. Трансляция – на ТК Eurosport 2.

Четвертьфиналы

Забег 1

1. Эва Уревц (Словения) 

2. Надин Фандрих (Швейцария)

3. Катержина Янатова (Чехия) 

4. Наталья Непряева (Россия)

5. Катри Люлюнперя (Финляндия)

6. Ане Стенсет (Норвегия)

Забег 2

1. Майя Далквист (Швеция)

2. Юлия Ступак (Россия)

3. Лотта Венг (Норвегия)

4. Джесси Диггинс (США)

5. Колетта Ридзек (Германия)

6. Виктория Карл (Германия)

Забег 3

1. Анамария Лампич (Словения)

2. Рози Бреннан (США)

3. Лена Кентин (Франция)

4. Ясмин Кахара (Финляндия)

5. Изабела Марциш (Польша)

6. Катерина Ганц (Италия)

Забег 4

1. Тириль Венг (Норвегия) 

2. Йоханна Хагстрем (Швеция) 

3. Грета Лоран (Италия)

4. Христина Мацокина (Россия)

5. Хэйли Свирбул (США)

6. Матильде Мирвол (Норвегия)

Забег 5

1. Анна Дювик (Швеция)

2. Патриция Эйдука (Латвия)

3. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

4. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

5. Криста Пярмякоски (Финляндия)

6. Эмма Рибом (Швеция)

Квалификация

1. Эва Уревц (Словения) – 2.43,23

2. Тириль Венг (Норвегия) – 1,65

3. Анамария Лампич (Словения) – 2,96

4. Надин Фандрих (Швейцария) – 3,00

5. Рози Бреннан (США) – 3,55

6. Майя Далквист (Швеция) – 4,11

7. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 4,43

8. Катержина Янатова (Чехия) – 4,73

9. Юлия Ступак (Россия) – 4,76

10. Наталья Непряева (Россия) – 4,83...

21. Христина Мацокина (Россия) – 7,02...

31. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 9,52...

33. Татьяна Сорина (Россия) – 9,74...

46. Вероника Степанова (Россия) – 12,65...

48. Кристина Ставос Шистад (Норвегия) – 13,28...

56. Анастасия Фалеева (Россия) – 16,30...

69. Лилия Васильева (Россия) – 20,48

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