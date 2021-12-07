Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «МЮ» в гостях у «Норвича», «Челси» примет «Лидс», «Арсенал» – «Саутгемптон»

16-й тур АПЛ открылся матчем между «Брентфордом» и «Уотфордом» (2:1).
В субботу «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Ливерпуль» – «Астон Виллу», «Челси» – «Лидс». Кроме того, «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Норвичем».
В воскресенье «Лестер» примет «Ньюкасл».
Матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки ковида в лондонском клубе
16-й тур
- Дата проведения
- 11 декабря, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 11 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.30, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 12 декабря, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 12 декабря, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 12 декабря, 19.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Альваро Фернандес, Янельт, Гуд, Янссон, Роэрслев, Баптист, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Генри (Оньека, 77), Мбемо, Висса (Форсс, 69).
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Уотфорд –
Бахманн, Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Нгакиа, Эрнандес (Сема, 77), Клеверли (Жоао Педро, 58), Кинг, Куцка, Сиссоко, Деннис (Туфан, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.