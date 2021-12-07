Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Астон Виллы», «МЮ» в гостях у «Норвича», «Челси» примет «Лидс», «Арсенал» – «Саутгемптон»

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16-й тур АПЛ открылся матчем между «Брентфордом» и «Уотфордом» (2:1). 

В субботу «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», «Ливерпуль» – «Астон Виллу», «Челси»«Лидс». Кроме того, «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Норвичем». 

В воскресенье «Лестер» примет «Ньюкасл».

Матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» перенесен из-за вспышки ковида в лондонском клубе

Чемпионат Англии

16-й тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон
Дата проведения
11 декабря, 15.30, «Этихад Стэдиум»
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Ливерпуль – Астон Вилла
Дата проведения
11 декабря, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Арсенал – Саутгемптон
Дата проведения
11 декабря, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Челси – Лидс
Дата проведения
11 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

Норвич – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
11 декабря, 20.30, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

Лестер – Ньюкасл
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

Бернли – Вест Хэм
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

Кристал Пэлас – Эвертон
Дата проведения
12 декабря, 19.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Брентфорд – Уотфорд 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24 Деннис, 1:1 – 84 Янссон, 2:1 – 90, пенальти Мбемо.
БрентфордАльваро Фернандес, Янельт, Гуд, Янссон, Роэрслев, Баптист, Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Генри (Оньека, 77), Мбемо, Висса (Форсс, 69).
УотфордБахманн, Фемения, Трост-Эконг, Кэткарт, Нгакиа, Эрнандес (Сема, 77), Клеверли (Жоао Педро, 58), Кинг, Куцка, Сиссоко, Деннис (Туфан, 90).
Предупреждения:
Янельт (68), Янссон (70), Гуд (81), Оньека (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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