Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Большунов, Терентьев, Ретивых, Клэбо выступят в спринте свободным стилем

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Сегодня на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – в 14:36, финалов – 16:15 по московскому времени. Трансляция – на ТК Eurosport 2.

Старт-лист

9. Иван Якимушкин (Россия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

12. Андрей Ларьков (Россия)

13. Ришар Жув (Франция)

15. Сергей Устюгов (Россия)

17. Люка Шанава (Франция)

18. Дарио Колонья (Швейцария)

19. Пол Гульберг (Норвегия)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

23. Александр Терентьев (Россия)

25. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

26. Денис Филимонов (Россия)

27. Джеймс Шунмейкер (США)

29. Лаури Вуоринен (Финляндия)

31. Эрик Валнес (Норвегия)

33. Глеб Ретивых (Россия)

35. Эвен Нортуг (Норвегия)

47. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

54. Артем Мальцев (Россия)

56. Оскар Свенссон (Швеция)

59. Александр Большунов (Россия)

60. Эндрю Янг (Великобритания)

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