17-летний Пиняев забил первый гол в РПЛ. Он провел 17-й матч, но ни разу не выходил в старте

«Крылья Советов» победили (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

На 85-й минуте голом отметился 17-летний полузащитник самарской команды .

Это его первый забитый мяч в Премьер-лиге. Сегодня хавбек проводил 17-й матч в чемпионате, однако он ни разу не выходил в стартовом составе и преимущественно появлялся на замену после 70-й минуты.

Подробнее статистику Пиняева можно изучить здесь. Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча – «Рубин».