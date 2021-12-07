17-летний Пиняев забил первый гол в РПЛ. Он провел 17-й матч, но ни разу не выходил в старте

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

«Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

На 85-й минуте голом отметился 17-летний полузащитник самарской команды Сергей Пиняев.

Это его первый забитый мяч в Премьер-лиге. Сегодня хавбек проводил 17-й матч в чемпионате, однако он ни разу не выходил в стартовом составе и преимущественно появлялся на замену после 70-й минуты.

Подробнее статистику Пиняева можно изучить здесь. Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Рубин».

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