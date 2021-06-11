Торторелла о лакросс-голах: «За это оторвали бы голову в 2000-х. Не уверен, что это хорошо для хоккея»

Экс-главный тренер клубов НХЛ, аналитик ESPN Джон Торторелла оценил гол «Анахайма» в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:0).

Нападающий «Дакс» положил шайбу на крюк и отдал пас по воздуху из-за ворот на , поразившего ворота броском с лету.

«Это невероятное мастерство. Даже то, что Сонни Милано крикнул «Мичиган» во время игрового эпизода, – это мастерство. Это искусный прием.

Но моя позиция такова: хорошо ли это для игры? Мне говорят, что сейчас все дети делают это на тренировках и тому подобное. Но я не уверен. Я не пытаюсь выставить себя дураком, я просто не уверен, что это хорошо для хоккея.

Если бы вы сделали это в 2000-х, в конце 90-х, вам бы голову оторвали. Это круто, за этим интересно наблюдать и все такое, но я не уверен, что это хорошо для игры.

Как бы я отреагировал, если бы такой гол забил хоккеист моей команды? Я бы поговорил с игроками после матча.

Я не пытаюсь усложнять, за этим интересно наблюдать, это действительно круто. Но я думаю, что наша игра ушла далеко от того, какой она должна быть – тяжелой и честной. В ней стало слишком много шоу.

Я знаю, что это нужно. Нужно продавать игру. Но я из тех людей, кто считает, что это по-прежнему тяжелая игра, и надо играть хорошо и честно», – сказал Торторелла в эфире ESPN.

Напомним, 30 октября 2019 года форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первым в истории НХЛ игроком, забившим лакросс-гол.

Зеграс о лакросс-пасе: «Услышал, что Милано кричит: «Мичиган». Я настроился на пас и решил сыграть на него. Забавно, что все получилось»

«Вау 👏👏👏». Селянне – о шайбе Милано с лета после лакросс-ассиста Зеграса из-за ворот в матче «Анахайма» и «Баффало»