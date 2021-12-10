Медведева о том, что в интервью назвала болельщиков тупыми: «Не помню, чтобы такое говорила. И не считаю нужным это пояснять»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева контент Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не помнит, чтобы называла своих болельщиков «тупыми» в интервью.

В начале декабря в интервью ютуб-каналу «Макарена» Медведева сказала: «Самое ужасное — неудачный старт, и начинается... «Женечка, в следующий раз у тебя все получится». Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?»

— Вы недавно давали интервью вместе с Милохиным и сказали фанатам что-то вроде: «Вы тупые!» Кто-то даже на вас обиделся. Что вы имели в виду?

— Во-первых, я не помню, чтобы такого говорила. Возможно, пересмотрю интервью — явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики — тупые. Это прям… ну нет.

Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду. И на этом стоит остановиться, – рассказала Медведева.

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