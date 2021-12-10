Медведева о том, что в интервью назвала болельщиков тупыми: «Не помню, чтобы такое говорила. И не считаю нужным это пояснять»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что не помнит, чтобы называла своих болельщиков «тупыми» в интервью.

В начале декабря в интервью ютуб-каналу «Макарена» Медведева сказала: «Самое ужасное — неудачный старт, и начинается... «Женечка, в следующий раз у тебя все получится». Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?»

— Вы недавно давали интервью вместе с Милохиным и сказали фанатам что-то вроде: «Вы тупые!» Кто-то даже на вас обиделся. Что вы имели в виду?

— Во-первых, я не помню, чтобы такого говорила. Возможно, пересмотрю интервью — явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики — тупые. Это прям… ну нет.

Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду. И на этом стоит остановиться, – рассказала Медведева.