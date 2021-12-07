«МЮ» не проигрывает после отставки Сульшера – 4 победы, 2 ничьих

в гостях победил (1:0) в 16-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Единственный гол с пенальти на 75-й минуте забил форвард .

«МЮ» не проигрывает после увольнения тренера на протяжении 6 матчей – 4 победы, 2 ничьих.

В трех первых играх после ухода норвежца командой руководил , затем его сменил .

В АПЛ клуб из Манчестера, набрав 27 очков, сейчас занимает 5-е место. «Норвич» идет последним, имея 10 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ