«МЮ» не проигрывает после отставки Сульшера – 4 победы, 2 ничьих

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Норвич» (1:0) в 16-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Единственный гол с пенальти на 75-й минуте забил форвард Криштиану Роналду.
«МЮ» не проигрывает после увольнения тренера Оле-Гуннара Сульшера на протяжении 6 матчей – 4 победы, 2 ничьих.
В трех первых играх после ухода норвежца командой руководил Майкл Кэррик, затем его сменил Ральф Рангник.
В АПЛ клуб из Манчестера, набрав 27 очков, сейчас занимает 5-е место. «Норвич» идет последним, имея 10 баллов.
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.30, «Карроу Роуд»
- Гол:
- 0:1 – 75, пенальти Роналду.
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Норвич –
Крул, Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис, Рупп (Ле-Мелу, 76), Маклин, Гилмор, Плахета (Кэнтуэлл, 70), Пукки, Сарджент.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Байи, 74), Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 67), Роналду, Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Диогу Далот (77), Ле-Мелу (90).