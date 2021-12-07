«МЮ» не проигрывает после отставки Сульшера – 4 победы, 2 ничьих

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«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Норвич» (1:0) в 16-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Единственный гол с пенальти на 75-й минуте забил форвард Криштиану Роналду.

«МЮ» не проигрывает после увольнения тренера Оле-Гуннара Сульшера на протяжении 6 матчей – 4 победы, 2 ничьих.

В трех первых играх после ухода норвежца командой руководил Майкл Кэррик, затем его сменил Ральф Рангник.

В АПЛ клуб из Манчестера, набрав 27 очков, сейчас занимает 5-е место. «Норвич» идет последним, имея 10 баллов.

Норвич – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
11 декабря, 20.30, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 75, пенальти Роналду.
НорвичКрул, Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис, Рупп (Ле-Мелу, 76), Маклин, Гилмор, Плахета (Кэнтуэлл, 70), Пукки, Сарджент.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Байи, 74), Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Мактомини, Санчо (Гринвуд, 67), Роналду, Рэшфорд.
Предупреждения:
Диогу Далот (77), Ле-Мелу (90).

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