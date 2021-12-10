Кубок мира. Гонка преследования. Кюн стартует первым, Логинов – 4-м, Латыпов – 10-м, Самуэльссон – 14-м, Халили – 25-м

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11 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования.

За сборную России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 14.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йоханнес Кюн (Германия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14,0

3. Антон Смольский (Беларусь) – 21,0

4. Александр Логинов (Россия) – 22,0

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,0

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,0

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,0

8. Филипп Наврат (Германия) – 40,0

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 40,0

10. Эдуард Латыпов (Россия) – 41,0...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,0...

16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52,0...

20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,0...

25. Карим Халили (Россия) – 1.04,0...

29. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.14,0...

47. Василий Томшин (Россия) – 1.39,0...

54. Александр Поварницын (Россия) – 1.44,0

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Дата проведения
11 декабря, 14.15
Онлайн гонки

Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Кюн
2  Мартин Понсилуома
3  Антон Смольский
4  Александр Логинов
5  Тарьей Бо
6  Эмильен Жаклен
7  Кентен Фийон-Майе
8  Филипп Наврат
9  Дмитрий Лазовский
10  Эдуард Латыпов
11  Олли Хииденсало
12  Витаутас Строля
13  Беньямин Вегер
14  Себастьян Самуэльссон
15  Фабьен Клод
16  Ветле Шостад Кристиансен
17  Артем Прима
18  Дмитрий Пидручный
19  Роман Елетнов
20  Стурла Хольм Лагрейд
21  Роман Реес
22  Филипп Хорн
23  Лукас Хофер
24  Симон Дестье
25  Карим Халили
26  Томас Бормолини
27  Антон Дудченко
28  Гжегож Гузик
29  Теро Сеппяля
30  Йоханнес Бо
31  Доминик Виндиш
32  Феликс Ляйтнер
33  Антонин Гигонна
34  Эрик Лессер
35  Клемен Бауэр
36  Сиверт Гутторм Баккен
37  Филип Андерсен
38  Кристиан Гоу
39  Михал Крчмарж
40  Симон Эдер
41  Томмазо Джакомель
42  Флоран Клод
43  Косуке Озаки
44  Рок Трсан
45  Эрик Перро
46  Корнел Пукьяну
47  Василий Томшин
48  Артем Тищенко
49  Джейк Браун
50  Адам Раннелс
51  Скотт Гоу
52  Сергей Бочарников
53  Малте Стефанссон
54  Александр Поварницын
55  Шон Доэрти
56  Давид Коматц
57  Миха Довжан
58  Пеппе Фемлинг
59  Ловро Планко
60  Бенедикт Долль

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