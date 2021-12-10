Кубок мира. Гонка преследования. Кюн стартует первым, Логинов – 4-м, Латыпов – 10-м, Самуэльссон – 14-м, Халили – 25-м

11 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования.
За сборную России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.
Кубок мира
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 14.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йоханнес Кюн (Германия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14,0
3. Антон Смольский (Беларусь) – 21,0
4. Александр Логинов (Россия) – 22,0
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,0
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,0
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,0
8. Филипп Наврат (Германия) – 40,0
9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 40,0
10. Эдуард Латыпов (Россия) – 41,0...
14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,0...
16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52,0...
20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,0...
25. Карим Халили (Россия) – 1.04,0...
29. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.14,0...
47. Василий Томшин (Россия) – 1.39,0...
54. Александр Поварницын (Россия) – 1.44,0
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
- Дата проведения
- 11 декабря, 14.15