Кубок мира. Гонка преследования. Кюн стартует первым, Логинов – 4-м, Латыпов – 10-м, Самуэльссон – 14-м, Халили – 25-м

11 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования.

За сборную России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 14.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йоханнес Кюн (Германия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 14,0

3. Антон Смольский (Беларусь) – 21,0

4. Александр Логинов (Россия) – 22,0

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 23,0

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 24,0

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,0

8. Филипп Наврат (Германия) – 40,0

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 40,0

10. Эдуард Латыпов (Россия) – 41,0...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45,0...

16. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 52,0...

20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 56,0...

25. Карим Халили (Россия) – 1.04,0...

29. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.14,0...

47. Василий Томшин (Россия) – 1.39,0...

54. Александр Поварницын (Россия) – 1.44,0

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Дата проведения 11 декабря, 14.15

Стартовый лист