«Ювентус» отстает на 10 очков от «Милана» после ничьей с «Венецией» (1:1)

Теги Ювентус серия А Италия Венеция Альваро Мората Маттиа Араму онлайны Футбол

В 17-м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерял очки в гостевом матче с «Венецией» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили Альваро Мората и Маттиа Араму. У «Юве» прервалась серия из трех сухих побед с общим счетом 5:0.

Клуб из Турина сейчас занимает 6-е место в таблице, имея 28 очков. У лидирующего в чемпионате «Милана» 38 баллов и матч в запасе.

Венеция – Ювентус 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 декабря, 20.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Мората, 1:1 – 55 Араму.
ВенецияРомеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Соуле, 87), Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).
Предупреждения:
Пеллегрини (16), Модоло (41), Кальдара (51), Бернардески (62), Ампаду (62), Кийин (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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