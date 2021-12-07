«Ювентус» отстает на 10 очков от «Милана» после ничьей с «Венецией» (1:1)

В 17-м туре итальянской Серии А «Ювентус» потерял очки в гостевом матче с «Венецией» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
По голу забили Альваро Мората и Маттиа Араму. У «Юве» прервалась серия из трех сухих побед с общим счетом 5:0.
Клуб из Турина сейчас занимает 6-е место в таблице, имея 28 очков. У лидирующего в чемпионате «Милана» 38 баллов и матч в запасе.
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Венеция –
Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Соуле, 87), Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).
- Предупреждения:
- Пеллегрини (16), Модоло (41), Кальдара (51), Бернардески (62), Ампаду (62), Кийин (90).