«Ювентус» отстает на 10 очков от «Милана» после ничьей с «Венецией» (1:1)

В 17-м туре итальянской Серии А потерял очки в гостевом матче с (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили и . У «Юве» прервалась серия из трех сухих побед с общим счетом 5:0.

Клуб из Турина сейчас занимает 6-е место в таблице, имея 28 очков. У лидирующего в чемпионате «Милана» 38 баллов и матч в запасе.

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