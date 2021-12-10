Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе, победив Саламова

11 декабря в Екатеринбурге состоялся вечер бокса, организованный компанией RCC Boxing Promotions.

В главном событии вечера состоялся бой за пояс WBA в полутяжелом весе между чемпионом (19-0, 11 КО) и претендентом Умаром Саламовым (26-7, 19 КО).

Победу единогласным решением судей (119-109, 118-109, 118-110) одержал Дмитрий Бивол и защитил титул.

На протяжении всей дистанции боя чемпион заметно превосходил соперника, регулярно проводя удачные серии ударов.

Бивол про бой с Саламовым: «Это лучше, чем выходить на ринг раз в полтора года»

Умар Саламов – Ковалеву: «Я готов с тобой драться хоть в США, хоть в России, хоть на Марсе»