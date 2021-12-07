«Рубин» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд – 0:2 от «Крыльев», у которых забили Сергеев и Пиняев

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Автором победного гола стал нападающий Иван Сергеев. Окончательный счет установил 17-летний полузащитник Сергей Пиняев, впервые забивший в Премьер-лиге.
Казанская команда, которую возглавляет тренер Леонид Слуцкий, потерпела 3-е поражение подряд. Ранее «Рубин» проиграл «Динамо» (2:3) и «Нижнему Новгороду» (1:2).
- Дата проведения
- 11 декабря, 14.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Бегич, Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов, 90), Горшков (Чернов, 82), Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).
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Рубин –
Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Бакаев, Зуев, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Абильгор, Онугха (Деспотович, 46).
- Предупреждение:
- Зуев (56).