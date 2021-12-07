«Рубин» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд – 0:2 от «Крыльев», у которых забили Сергеев и Пиняев

Теги Крылья Советов Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Иван Сергеев Сергей Пиняев онлайны Футбол

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» победили «Рубин» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча

Автором победного гола стал нападающий Иван Сергеев. Окончательный счет установил 17-летний полузащитник Сергей Пиняев, впервые забивший в Премьер-лиге.

Казанская команда, которую возглавляет тренер Леонид Слуцкий, потерпела 3-е поражение подряд. Ранее «Рубин» проиграл «Динамо» (2:3) и «Нижнему Новгороду» (1:2).

Крылья Советов – Рубин 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 декабря, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 62 Сергеев, 2:0 – 85 Пиняев.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Бегич, Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов, 90), Горшков (Чернов, 82), Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).
РубинДюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Бакаев, Зуев, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Абильгор, Онугха (Деспотович, 46).
Предупреждение:
Зуев (56).

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