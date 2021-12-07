Чемпионат Италии. «Юве» в гостях у «Венеции», «Милан» против «Удинезе», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Салернитану»

17-й тур итальянской Серии А стартовал генуэзским дерби – (1:3).

В субботу без Александра Кокорина разгромила «Салернитану» (4:0), играет на выезде с «Венецией», – с .

В воскресенье Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», примет «Эмполи», а – .

В понедельник тур завершится матчем – «Специя».

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17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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