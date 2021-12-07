Чемпионат Италии. «Юве» в гостях у «Венеции», «Милан» против «Удинезе», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Салернитану»

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17-й тур итальянской Серии А стартовал генуэзским дерби «Дженоа»«Сампдория» (1:3). 

В субботу «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Салернитану» (4:0), «Ювентус» играет на выезде с «Венецией», «Милан» – с «Удинезе».

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», «Наполи» примет «Эмполи», а «Интер»«Кальяри»

В понедельник тур завершится матчем «Рома» – «Специя». 

Чемпионат Италии

17-й тур

Фиорентина – Салернитана 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
11 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
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Голы:
1:0 – 31 Бонавентура, 2:0 – 51 Влахович, 3:0 – 84 Влахович, 4:0 – 90 Мале.
ФиорентинаТерраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.
СалернитанаБелец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 90), Кешрида, Кулибали, Рибери (Ди Таккьо, 90), Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.
Предупреждения:
Миленкович (11), Кастанос (20).

 

Венеция – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 декабря, 20.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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ВенецияРомеро, Эбуэхи, Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой, Ампаду, Бузио, Араму, Анри, Юнсен.
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12), Бернардески.
Предупреждение:
Пеллегрини (16).

 

Удинезе – Милан
Дата проведения
11 декабря, 22.45, «Фриули»
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Торино – Болонья
Дата проведения
12 декабря, 14.30, «Олимпико ди Торино»
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Верона – Аталанта
Дата проведения
12 декабря, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Сассуоло – Лацио
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Наполи – Эмполи
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Сан-Паоло»
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Интер – Кальяри
Дата проведения
12 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Рома – Специя
Дата проведения
13 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Дженоа – Сампдория 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
10 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
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Голы:
0:1 – Габбьядини, 0:2 – 49 Капуто, 0:3 – 67, автогол Ванхойсден, 1:3 – 78 Дестро.
ДженоаСиригу, Ванхойсден (Каллон, 85), Масьелло (Васкес, 57), Кришито, Гильоне, Стураро, Бадель, Эрнани (Портанова, 73), Камбьязо, Пандев, Экубан (Дестро, 57).
СампдорияАудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен, 90), Экдаль, Адриен Силва, Торсбю (Шабо, 76), Капуто, Габбьядини (Верре, 68).
Предупреждения:
Торсбю (34), Гильоне (84), Стураро (90), Шабо (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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