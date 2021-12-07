Чемпионат Италии. «Юве» в гостях у «Венеции», «Милан» против «Удинезе», «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Салернитану»

17-й тур итальянской Серии А стартовал генуэзским дерби «Дженоа» – «Сампдория» (1:3).
В субботу «Фиорентина» без Александра Кокорина разгромила «Салернитану» (4:0), «Ювентус» играет на выезде с «Венецией», «Милан» – с «Удинезе».
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Вероной», «Наполи» примет «Эмполи», а «Интер» – «Кальяри».
В понедельник тур завершится матчем «Рома» – «Специя».
17-й тур
- Дата проведения
- 11 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 31 Бонавентура, 2:0 – 51 Влахович, 3:0 – 84 Влахович, 4:0 – 90 Мале.
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Фиорентина –
Терраччано, Одриосола (Венути, 87), Мартинес, Миленкович (Игор Жулио, 46), Бираги (Терзич, 87), Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Кальехон (Соттиль, 72), Влахович, Гонсалес.
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Салернитана –
Белец, Весели (Делли Карри, 46), Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 90), Кешрида, Кулибали, Рибери (Ди Таккьо, 90), Оби (Скьявоне, 62), Кастанос (Бонаццоли, 52), Нванкво.
- Предупреждения:
- Миленкович (11), Кастанос (20).
- Дата проведения
- 11 декабря, 20.00, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12), Бернардески.
- Предупреждение:
- Пеллегрини (16).
- Дата проведения
- 11 декабря, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 12 декабря, 14.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 12 декабря, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 7 Габбьядини, 0:2 – 49 Капуто, 0:3 – 67, автогол Ванхойсден, 1:3 – 78 Дестро.
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Дженоа –
Сиригу, Ванхойсден (Каллон, 85), Масьелло (Васкес, 57), Кришито, Гильоне, Стураро, Бадель, Эрнани (Портанова, 73), Камбьязо, Пандев, Экубан (Дестро, 57).
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен, 90), Экдаль, Адриен Силва, Торсбю (Шабо, 76), Капуто, Габбьядини (Верре, 68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.