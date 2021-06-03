НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» играют с «Нью-Джерси», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Нью-Джерси» в гостях у «Рейнджерс», «Сент-Луис» играет с «Эдмонтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 01.00, «Canadian Tire Centre»
- 0:1 – 17 Манджипани (Шилингтон, Монахан)
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.