НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» играют с «Нью-Джерси», «Эдмонтон» в гостях у «Сент-Луиса»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» принимает «Питтсбург», «Нью-Джерси» в гостях у «Рейнджерс», «Сент-Луис» играет с «Эдмонтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Калгари 0:1 (1 период)
Дата проведения
15 ноября, 01.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Манджипани (Шилингтон, Монахан)

 

Сент-Луис – Эдмонтон
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Монреаль
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Питтсбург
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Ванкувер
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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