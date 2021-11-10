Португалия не вышла на ЧМ-2022 напрямую, пропустив от Сербии на 90-й минуте

проиграла на своем поле в заключительном матче групповой стадии квалификации (1:2).

Команда Фернанду Сантуша открыла счет уже на 2-й минуте, однако еще в первом тайме сравнял счет, а на 90-й минуте гол принес победу сербам.

Португальцев для того, чтобы выиграть группу А и напрямую выйти на ЧМ, устраивала ничья.

Однако, потерпев поражение, сборная Португалии опустилась на второе место, пропустив вперед Сербию, и теперь сыграет в стыковых матчах за выход в финальную часть мирового первенства.