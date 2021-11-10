Португалия не вышла на ЧМ-2022 напрямую, пропустив от Сербии на 90-й минуте

Сборная Португалии проиграла на своем поле Сербии в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022 (1:2).
Команда Фернанду Сантуша открыла счет уже на 2-й минуте, однако еще в первом тайме Душан Тадич сравнял счет, а на 90-й минуте гол Александара Митровича принес победу сербам.
Португальцев для того, чтобы выиграть группу А и напрямую выйти на ЧМ, устраивала ничья.
Однако, потерпев поражение, сборная Португалии опустилась на второе место, пропустив вперед Сербию, и теперь сыграет в стыковых матчах за выход в финальную часть мирового первенства.