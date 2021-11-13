Гран-при Сан-Паулу-2021. Видеотрансляция

В Бразилии стартовала 19-я гонка «Формулы-1» сезона-2021 – Гран-при Сан-Паулу.

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«Ф-1» в Бразилии: Ферстаппен поборется с Боттасом, Хэмилтон стартует 10-м

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

14 ноября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Фернандо Алонсо («Альпин»)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

Старт с пит-лейн:

Кими Райкконен («Альфа Ромео»)*

* – Райкконен стартует с пит-лейн из-за смены спецификации заднего антикрыла и подвески

Гран-при Сан-Паулу-2021. Боттас выиграл спринт-квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 5-й, Мазепин – 20-й

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