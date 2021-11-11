НБА. «Лейкерс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

примут на своей арене . Лидер Западной конференции сыграет в гостях с .

«Клипперс» встретятся дома с «Чикаго».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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