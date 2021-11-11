НБА. «Лейкерс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Шарлотт» и другие матчи

В воскресенье, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.
«Лейкерс» примут на своей арене «Сан-Антонио». Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Шарлотт».
«Клипперс» встретятся дома с «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Дэвис (19), Уэстбрук (6), Хортон-Такер (5), Энтони (4), Брэдли (0) – старт; Эллингтон (3), Ховард (2), Монк (2), Рондо (0).
- Дата проведения
- 15 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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