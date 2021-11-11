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    НБА. «Лейкерс» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Милуоки Бруклин Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут семь матчей.

    «Лейкерс» примут на своей арене «Сан-Антонио». Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Шарлотт».

    «Клипперс» встретятся дома с «Чикаго».

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Лейкерс – Сан-Антонио 42:29 (2 четверть)
    Дата проведения
    14 ноября, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Дэвис (19), Уэстбрук (6), Хортон-Такер (5), Энтони (4), Брэдли (0) – старт; Эллингтон (3), Ховард (2), Монк (2), Рондо (0).
    Сан-Антонио
    Джонсон (7), Уайт (5), Мюррэй (4), Макдермотт (0), Юбэнкс (0) – старт; Янг (7), Васселл (4), Уокер (2), Форбс (0).

    Атланта – Милуоки
    Дата проведения
    15 ноября, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Голден Стэйт
    Дата проведения
    15 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Финикс
    Дата проведения
    15 ноября, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Бруклин
    Дата проведения
    15 ноября, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Чикаго
    Дата проведения
    15 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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