«МЮ» хочет убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера

В «Манчестер Юнайтед» может смениться тренер.
По данным The Times, клуб работает над тем, чтобы убедить Зинедина Зидана сменить Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера.
Сам Зидан пока не уверен, стоит ли ему соглашаться на работу в «Манчестер Юнайтед».
Руководство клуба надеется, что наличие Криштиану Роналду и Рафаэля Варана в составе может убедить француза.
Зидан находится без работы после того, как в мае этого года ушел с поста тренера «Реала» во второй раз.
По некоторым данным, еще один кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед» – Брендан Роджерс из «Лестера».