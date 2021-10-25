«МЮ» хочет убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера

В может смениться тренер.

По данным The Times, клуб работает над тем, чтобы убедить сменить на посту главного тренера.

Сам Зидан пока не уверен, стоит ли ему соглашаться на работу в «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба надеется, что наличие и в составе может убедить француза.

Зидан находится без работы после того, как в мае этого года ушел с поста тренера «Реала» во второй раз.

По некоторым данным, еще один кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед» – Брендан Роджерс из «Лестера».