Валентино Росси провел последнюю гонку в MotoGP

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Легенда мотогонок Валентино Росси завершил выступления в MotoGP.

Гран-при Валенсии стал последним для итальянца на этом уровне, однако 42-летний Росси не исключает, что будет участвовать в гонках на выносливость. Пилот «Ямахи СРТ» завершил этап в Валенсии на десятой строчке.

Валентино выступал в MotoGP (ранее – 500cc) с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати». Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.

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