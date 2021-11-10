Уткин об автоголе Кудряшова: «Что делает любой хорват с травмой? Падает, держится за ногу. У нас хромой игрок ковыляет в штрафную»

Комментатор Василий Уткин высказался об автоголе защитника сборной России Федора Кудряшова в игре квалификации с Хорватией (0:1).

«Парни, пока о ситуации с Кудряшовым никто не сказал очень важную вещь. А ведь это именно то, в чем нас превзошли хорваты. Да-да, я совершенно не шучу.

Кудряшов за полминуты до получил травму. То ли дернул заднюю, то ли свело. Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок в сборной Хорватии?

Обстоятельства, важные к учету:

1) На табло счет, который вас устраивает, времени остается оч мало.

2) Ты защитник.

3) Сейчас будет стандарт у твоих ворот.

4) Окей, для хорвата это было бы не обязательно, но – окей трижды – тебе действительно нужна помощь.

Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зеленый?.. Падает на землю, держится да ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние.

У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и…

Вот и все», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция

Кудряшову – поддержка, а Россия виновата сама. Играть так нельзя – даже против мощных хорватов

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим