Татьяна Тарасова: «Для чего сборной России выходить на ЧМ-2022? Занять последнее место? У нас в стране нет футбола»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном выходе сборной России по футболу в финальный этап ЧМ-2022.
– Следите за сборной России? Скоро решающий матч со сборной Хорватии.
– Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?
– Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.
– Я это все понимаю, но для чего туда выходить?
– Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.
– Как они могут себя показать? Последнее место занять?
– Мяч круглый, поле ровное.
– У нас в стране нет футбола, – сказала Тарасова.
Матч отбора ЧМ-2022 Россия – Хорватия начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.