Татьяна Тарасова: «Для чего сборной России выходить на ЧМ-2022? Занять последнее место? У нас в стране нет футбола»

Теги Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном выходе сборной России по футболу в финальный этап ЧМ-2022. 

– Следите за сборной России? Скоро решающий матч со сборной Хорватии.

– Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?

– Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.

– Я это все понимаю, но для чего туда выходить?

– Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.

– Как они могут себя показать? Последнее место занять?

– Мяч круглый, поле ровное.

– У нас в стране нет футбола, – сказала Тарасова. 

Матч отбора ЧМ-2022 Россия – Хорватия начнется сегодня в 17:00 по московскому времени. 

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