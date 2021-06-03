Кубок «Карьялы». Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией

Сборная России сыграет с Чехией в заключительном матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы». будет противостоять Швеции.

Евротур

Кубок «Карьялы»

Положение команд: Швеция – 6 (2), Финляндия – 6 (2), Чехия – 0 (2), Россия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Системно сборная России на Евротуре – полный ноль. Команду тащат только характер и талант самих пацанов