Кубок «Карьялы». Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией

Сборная России сыграет с Чехией в заключительном матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы». Сборная Финляндии будет противостоять Швеции.
Евротур
Кубок «Карьялы»
- Дата проведения
- 14 ноября, 14.30, «Хартвалл-Арена»
- Дата проведения
- 14 ноября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Положение команд: Швеция – 6 (2), Финляндия – 6 (2), Чехия – 0 (2), Россия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Системно сборная России на Евротуре – полный ноль. Команду тащат только характер и талант самих пацанов