Кубок «Карьялы». Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией

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Сборная России сыграет с Чехией в заключительном матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы». Сборная Финляндии будет противостоять Швеции. 

Евротур

Кубок «Карьялы»

Чехия – Россия
Дата проведения
14 ноября, 14.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – Швеция
Дата проведения
14 ноября, 18.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Швеция – 6 (2), Финляндия – 6 (2), Чехия – 0 (2), Россия – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Системно сборная России на Евротуре – полный ноль. Команду тащат только характер и талант самих пацанов

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